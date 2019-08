Meisje (14) overleden na ongeval in Nieuwerkerken: bestuurder (18) had geen geldig rijbewijs Koen Baten

19 augustus 2019

08u01 564 Aalst Bij een zwaar verkeersongeval in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken bij Aalst is in de nacht van zondag op maandag omstreeks 2 uur een 14-jarig meisje om het leven gekomen. De 18-jarige bestuurder van de auto had enkel een voorlopig rijbewijs en mocht dus geen passagiers vervoeren. Hij mocht ook ‘s nachts niet rijden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

In de wagen zaten twee 18-jarigen, een 16-jarige en een 14-jarig meisje dat volgende week 15 zou worden. Zij overleefde de klap niet, twee andere inzittenden raakten zwaargewond. Het dodelijke slachtoffer zou naar verluidt uit Aalst zijn, twee andere inzittenden uit Nieuwerkerken en de bestuurder uit Meldert.

De wagen met de vier jongeren kwam uit een landweg gereden die enkel toegankelijk was voor landbouwvoertuigen. Hoe de auto vervolgens tegen een vrachtwagen botste, is nog niet duidelijk. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, zegt persmagistraat Eva Brantegem van het Oost-Vlaamse parket.

“Volgens de verkeersdeskundige gaat het niet om overdreven snelheid. De impactsnelheid was niet hoger dan 50 kilometer per uur. Waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog niet duidelijk.” Er werden bloedstalen genomen om na te gaan of er sprake was van alcoholintoxicatie. Het voertuig werd ook in beslag genomen om te onderzoeken of er een technisch defect was.