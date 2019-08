Meidengroep Ons3 brengt kinderliedjes in ‘t Oilsjters Rutger Lievens

26 augustus 2019

15u44 34 Aalst Nina Segers, Steff Petit en Shana Arijs vormen voortaan samen de Aalsterse meidengroep ‘Ons3'. Ze zingen kinderliedjes, in het Aalsters dialect, en tonen hun talent nu zaterdag op het ‘Zoemerfistjen’ voor kinderen in Gijzegem.

Nina Segers, Steff Petit, Shana Arijs treden nu zaterdag voor de eerste keer op als Ons3. “Ons3 is een Aalsterse meidengroep dat kinderen tussen 4 en 12 jaar een onvergetelijke namiddag wil doen beleven. We zingen kinderliedjes in het Aalsters dialect en voorzien toffe randactiviteiten. Plezier beleven en spelen staan centraal, maar we hopen de Aalsterse jeugd op die manier ook kennis te laten maken met het Aalsterse dialect via leuke liedjes”, zeggen de drie.

Het Zoemerfistjen vindt nu zaterdag plaats in recreatiedomein Dendergalm in Gijzegem vanaf 12.30 uur.