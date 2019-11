Meesteroplichter nu ook veroordeeld voor politierechter D’Hondt Geldboete van 16.000 euro opgelegd en tien jaar rijverbod Koen Baten

12 november 2019

12u19 8 Aalst Aalstenaar Tony B. is in de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom zonder rijbewijs. De twintiger heeft al een ellenlang strafblad en werd in Parijs ook al veroordeeld tot een jaar cel voor autozwendel, waarmee hij meer dan 750.000 euro buitmaakte van zijn slachtoffers.

De feiten gebeurden op 5 december 2017. Tony B. was niet aan zijn proefstuk toe en had in het verleden al meerdere veroordelingen. Hij had ook uit een vorige veroordeling al een rijverbod waarbij hij zijn examens opnieuw moest afleggen, maar deze had hij op het moment van de overtreding nog niet gedaan. “Dat hij dan nog met een snelheid van 122 kilometer per uur door de bebouwde kom durft rijden is echt enorm grof", aldus politierechter Peter D’Hondt. “Hij trekt zich niets aan van het verkeer en heeft al heel wat veroordelingen.” De straf was dan ook gepast. Hij kreeg een geldboete opgelegd van 16.000 euro en moet 10 jaar zijn wagen aan de kant zetten. Nadien moet hij ook alle examens opnieuw afleggen.

Tony B. is niet aan zijn proefstuk toe. In maart 2016 verklaarde hij nog in onze krant dat hij zijn oplichting van autozwendel zo opnieuw zou doen en dat hij geen spijt heeft van zijn acties. Of hij dit ook opnieuw zou doen is niet duidelijk, want de jonge twintiger kwam niet opdagen in de rechtbank.