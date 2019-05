Meertouw van boot schiet los, brandweermannen kunnen schip terug aan de kant trekken Koen Baten

25 mei 2019

21u23 0

Langs de Tragel in Hofstade is deze avond een meertouw van een schip losgekomen, waardoor de boot begon af te drijven en dwars op de Dender kwam te staan. Iemand die er passeerde merkte op dat het schip volledig afgedreven was en verwittigde de brandweer. Vooraan stond het schip tegen een andere boot aan, maar er werd geen schade aangericht. De schipper was niet aanwezig. Er werd een kraanarm gevraagd om de boot terug aan de kant te kunnen trekken en vast te maken, maar uiteindelijk slaagden de aanwezig brandweermannen er in de boot te manoeuvreren en hem weer in zijn positie te krijgen. Hij werd dan vastgemaakt aan een boom die langs de kant stond.

Niemand raakte gewond. Er was ook geen hinder voor het scheepvaartverkeer.