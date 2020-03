Meerdere voertuigen in aanrijding aan tijdelijke verkeerslichten Koen Baten

13 maart 2020

19u11 72 Aalst Op de Steenweg naar Dendermonde in Hofstade zijn vrijdagavond meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een aanrijding ter hoogte van de Hekkestraat.

Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur in de richting van Dendermonde. Aan het kruispunt zijn er tijdelijke verkeerslichten gezet, mogelijk was dat de oorzaak van het ongeval. Twee voertuigen liepen zware schade op. Een BMW die achteraan inreed op de wagen voor hem is volledig verloren.

Bij de aanrijding werd een vrouw met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Aalsterse brandweer kwam ook ter plaatse om de rijbaan te reinigen. De verkeershinder bleef relatief beperkt.