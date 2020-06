Meer ruimte voor terrassen in Molenstraat doet Groen dromen: “Tijd voor een autovrije of autoluwe straat” Rutger Lievens

10 juni 2020

18u59 0 Aalst Om grotere terrassen mogelijk te maken, heeft de stad Aalst het statuut van de Molenstraat verandert in ‘woonerf’. Het gevolg is dat wagens er maximum 20 kilometer per uur mogen rijden. Lander Wantens van Groen hoopt dat dit een eerste stap is naar een autovrije Molenstraat.

“Door de maatregel kunnen terrassen voor de zaak geplaatst worden, maar ook aan de overzijde van de straat”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Auto’s mogen er nog maar 20 kilometer per uur meer rijden en dat doet sommigen opnieuw dromen van een autovrije Molenstraat.

“Het is een goede eerste stap om de Molenstraat veiliger en aangenamer te maken. Goed dat de handelaars nu extra ruimte hebben voor terrassen”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen). “Het zou goed zijn mocht het statuut ‘woonerf’ ook na augustus blijven en in de toekomst uitgebreid worden naar een verkeersvrije of een autoluwe straat.”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht zegt geen ‘ja’ maar ook geen ‘nee’. “Het statuut woonerf loopt tot 31 augustus. We zullen daarna met het stadsbestuur de evaluatie maken”, zegt hij.