Meer dan 350 overtredingen in Aalst tijdens flitsmarathon Koen Baten

10 oktober 2019

19u11 0 Aalst De Aalsterse politie heeft vandaag zijn cijfers vrijgegeven van de flitsmarathon op dinsdag 8 oktober. In totaal werden 4.888 voertuigen gecontroleerd. 369 bestuurders reden te hard en mogen zich aan een geldboete verwachten.

In totaal werd op maar liefst 12 verschillende locaties gecontroleerd in de stad en zijn deelgemeenten. De zwaarste snelheidsovertreding werd gemeten op de Ninovesteenweg. Daar reed een bestuurder 85 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten. Hij legde ook een positieve speekseltest af en mocht zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

De meeste overtredingen vonden plaats op het Wijngaardveld, daar werden 81 bestuurders geflitst aan een te hoge snelheid. Ook op de Geraardsbergsesteenweg werden heel wat overtredingen vastgesteld. Alle overtreders mogen binnenkort een boete in de brievenbus verwachten.