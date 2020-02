Meer dan 20 procent van gecontroleerde voertuigen reed te snel Koen Baten

03 februari 2020

10u57 0 Aalst Bij een snelheidscontrole uitgevoerd in de Bremstraat in Aalst werden 261 voertuigen gecontroleerd. In totaal waren er 56 bestuurders die het gaspedaal te diep induwden.

De controle vond plaats op de grens met Erpe-Mere en Haaltert. De snelheidslimiet ligt er op 50 kilometer per uur. De controle gebeurde tussen 19.30 uur en 22.30 uur ‘s avonds. De hoogst gemeten snelheid was 80 kilometer per uur. Alle overtreders zullen een boete krijgen.