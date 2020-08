Meer dan 2.000 bestuurders geflitst tijdens maand juli Koen Baten

12 augustus 2020

11u15 0 Aalst De lokale politie van Aalst heeft tijdens de maand juli op heel wat plaatsen verschillende snelheidscontroles gehouden op hun grondgebied. Er werd op 27 locaties gecontroleerd. In totaal werden 2.151 bestuurders geflitst.

De controles vonden plaats op verschillende tijdstippen gedurende de hele maand juli. Alle controles vonden plaats in de bebouwde kom van Aalst. Op 15 juli werd de zwaarste overtreding vastgesteld. Een bestuurder werd er toen geflitst met een snelheid van 103 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. Daarnaast waren er ook nog enkele andere bestuurders die flirtten met de grens van 100 kilometer per uur in de bebouwde kom.

Alle overtreders zullen een boete krijgen in de brievenbus. Sommige van hen zullen zich ook mogen verantwoorden voor de politierechtbank van Aalst.