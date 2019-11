Meer dan 100.000 euro Vlaams geld voor scholenbouw in Aalst en Herdersem Rutger Lievens

15 november 2019

16u19 1 Aalst Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft in de maand oktober 24 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Vlaanderen, waarvan 100.000 euro aan Aalsterse scholen.

Er ging 15 miljoen euro naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige 8,8 miljoen euro ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “We voorzien deze regeerperiode een half miljard euro voor investeringen in infrastructuur in heel Vlaanderen”, zegt minister Weyts.

“Ook in de provincie Oost-Vlaanderen en meer bepaald in Aalst en Herdersem investeren we respectievelijk 82.419,74 euro en 92.166,84 euro in het Sint-Jozefscollege 2 en de Vrije Basisschool. Beide scholen kunnen rekenen op een mooie investering om renovatie- en verbeteringswerken te laten uitvoeren”, zegt de minister.

“We zijn zeer tevreden dat minister Weyts investeert in nieuwe schoolinfrastructuur en/of in kleinere verbouwings- en renovatiewerken van de schoolgebouwen in onze stad”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire van N-VA Aalst.