Mederi zoekt mondmaskers voor thuisverpleegkundigen Rutger Lievens

22 maart 2020

13u49 52 Aalst Mederi, ondersteuning aan zelfstandige praktijken thuisverpleging gevestigd in Aalst, is op zoek naar mondmaskers. Hoewel de ziekenhuizen opnieuw bevoorraad worden, blijven de thuisverpleegkundigen achter zonder bescherming. Zeer veel COVID-patiënten worden thuis behandeld door deze verpleegkundigen.

Willy Vertongen, CEO van Meder, schrijft in een bericht op sociale media dat bijna niks thuisverpleegkundigen tegenhoudt. “Dat ze na hun dagtaak in een lege winkel terecht komen, daar kunnen ze mee om. Bijna niets houdt hen tegen. Dat ze zelf hun bescherming moeten bekostigen. Het is niet leuk, maar daar hebben ze leren mee omgaan want bijna niets houdt hen tegen. Dat ze ’s avonds afgepeigerd thuis komen en dan voor hun gezin moeten zorgen, daar kunnen ze tegen. Hun kinderen zijn ook thuis van school en die willen hun moeder of vader ook wel eens voor zich hebben. Maar daar weten verpleegkundigen wel raad mee. Bijna niets houdt hen tegen.

Hij zegt dat thuisverpleegkundigen hoopten dat er ook aan hun bescherming zou gedacht worden door de overheid. “Er was hoop op een bericht dat er ook aan hen werd gedacht voor de broodnodige bescherming. Ze hadden er kunnen mee leven dat er werd gezegd dat ze geen mondmaskers kregen, bijna niets houdt hen tegen”, schrijft hij. “Alleen, er was vandaag geen communicatie en informatie. Het was blijkbaar niet nodig om hen, na zoveel inzet, te informeren over hun bescherming. Het zal hen niet tegenhouden, maar het is een serieuze kaakslag. Het is alsof ze de beroepsgroep zijn die opgegeven is, die het zelfs niet waard is om te informeren waarom ze geen maskertjes krijgen.”

Hoe kan je helpen? Ga aan de slag en maak zelf mondmaskers. Breng deze binnen bij mij en ik bezorg ze aan Mederi in de Drie Sleutelsstraat in Aalst.