Meander wint publieksprijs van Nekka-wedstrijd Rutger Lievens

26 augustus 2019

16u14 1 Aalst De muziekgroep Meander heeft de publieksprijs van de Nekka-wedstrijd gewonnen. Keyboardspeelster Lieze Borms en drummer Dries Merckx wonen in Erembodegem.

De finale van de Nekka-wedstrijd vond plaats tijdens het Lalapop-festival. “Onder een stralende zon mochten we de finale van de Nekka-Wedstrijd openen op Lalapop. We zijn enorm blij te kunnen zeggen dat we de Lalapopprijs én de publieksprijs wonnen en dat we een mooie derde plaats behaalden in de wedstrijd. Binnenkort mogen we daardoor de studio in met Hans Francken en in april spelen we op Lalapop in Deerlijk. Bedankt aan iedereen die van dichtbij of veraf heeft gesupporterd”, zeggen de bandleden.