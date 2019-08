Meander door naar finale van Nekka-wedstrijd Rutger Lievens

21 augustus 2019

12u00 4 Aalst De muziekgroep Meander stoot door naar de finale van de Nekka-wedstrijd. Dries Merckx en Lieze Borms uit Erembodegem spelen in die groep.

Muzikaal talent uit Erembodegem laat van zich horen. Meander is door de halve finale van de Nekka-wedstrijd geraakt. “De finale vindt plaats op Lalapop in Kortrijk op 25 augustus. We hebben er enorm veel goesting in. Bedankt aan iedereen die tijdens de halve finale voor ons kwam supporteren”, zegt de groep.

Keyboardspeelster Lieze Borms en drummer Dries Merckx wonen in Erembodegem. Met de organisatie van de Nekka-wedstrijd wil Nekka vzw beginnende groepen stimuleren om resoluut te kiezen voor het gebruik van het Nederlands in hun muzikaal werk. De winnaar van de Nekka-wedstrijd mag optreden op de Boekenbeurs en speelt mee in de theatershow van Astrid Nijgh.

