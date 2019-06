Maxine (55), al 32 jaar onderneemster in Aalst met oog voor diversiteit: “Het gevaar is dat we racistische gedachten normaal gaan vinden” Rutger Lievens

07 juni 2019

18u55 12 Aalst Maxine McKenzie (55) was vrijdagochtend te gast in het Radio 1-programma Bij Debecker om het er als experte te hebben over kinderopvang. Zelf is ze al 32 jaar actief in het wereldje, eerst als onthaalmoeder en tegenwoordig als uitbaatster van twee kinderdagverblijven met in totaal 48 kinderen. Al drie decennia onderneemt ze met heel veel aandacht voor diversiteit. Hoe bekijkt zij de racistische haatbrieven die in Aalsterse brievenbussen vielen?

Vrijdagochtend werd UB40 gedraaid op Radio 1. Een ode aan de reggae van Jamaica, het land waar Maxine McKenzie geboren is. Op de radio vertelde ze over haar activiteiten als uitbaatster van de Aalsterse kinderopvang Tatien. “Ik ben begonnen als onthaalmoeder en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de uitbating van twee kinderdagverblijven. Een van 21 en een van 27 kinderen”, zegt ze.

Nieuw kinderdagverblijf

Nu werkt ze samen met de firma De Nul aan de bouw van een nieuw kinderdagverblijf voor 70 kinderen. “Dat komt op termijn op de pendelparking van het station. Het is een samenwerking met De Nul omdat werknemers daar hun kinderen dan kunnen laten opvangen”, zegt Maxine. Op dit moment is de pendelparking een diepe bouwput. “Om de tijd te overbruggen nemen we deze zomer een nieuwe kinderopvang aan de Albrechtlaan in gebruik. Die komt in het Daenshuis, het vroegere gebouw van het Rode Kruis”, zegt ze. De renovatiewerken zijn daar volop bezig.

Kortom, Maxine toont echt wel dat je het kan maken in Aalst als nieuwkomer. Ze zwemt tegen de stroom van vooroordelen en haat in. Beter dan eender welke overheid werkt zij elke dag aan de integratie van nieuwkomers en aan samenleven tussen autochtonen en nieuwe Aalstenaars. “Integratie dat start met solliciteren en taallessen. Terwijl die mensen dat doen, moeten ze hun kinderen wel naar de kinderopvang kunnen sturen. Dat is onlosmakelijk deel van integratie en een kinderdagverblijf speelt dus een belangrijke rol.”

Divers personeel

In tegenstelling tot vele andere kinderdagverblijven is het personeel van Tatien wel divers. “Mensen krijgen kansen bij mij die ze misschien niet overal krijgen. Niet alleen mensen met een migratieachtergrond, er zijn mensen die uit de armoede komen en willen werken. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zien dat het personeel divers is. Daar gaat het om: willen werken en goed zijn in je vak of alleszins willen beter worden. Kinderverzorging is hard werken en wie denkt dat het af en toe een kind vastpakken is en eten geven, die is hier aan het verkeerde adres.”

De racistische haatbrieven zijn hard binnengekomen bij Maxine. “Je doet zo uw best om de kinderen in diversiteit samen te leren leven en dan blijken er toch mensen te zijn die het liever gaan voor ‘iedereen apart’. Er zijn verschillen tussen mensen en de kinderen zien dat ook, maar ze zien ook dat het niet zoveel uitmaakt. Kinderen denken niet in vakjes, als ze zo’n dingen zeggen komt dat meestal van volwassenen”, zegt ze. “Toen ik die haatbrief las, kon ik het eigenlijk niet geloven. Hoe durf je zoiets zonder schaamte neer te schrijven. Het is een klein beetje gevaarlijk, vind ik. Misschien zijn er anderen die ook in die richting denken en misschien gaan die er nu van uit dat het OK is om zulke zaken te denken. Die denken nu misschien: ‘Ik mag dat’. Terwijl het zo onrespectvol is voor al diegenen die zo hun best doen in deze samenleving.”

Migranten zijn nodig

Maxine McKenzie is alleszins niet van zin om haar hoofd in het zand te steken. Ze pleit voor een rationele kijk op migratie. “Mochten alle mensen met een migratieachtergrond vandaag zeggen: ‘We pakken onze koffers en we zijn weg’, dan zitten de achterblijvers met een groot probleem. Wie doet er tegenwoordig het zware werk in de verzorging? Wie bouwt onze huizen? En zonder jonge mensen is er geen pensioen. Als al die mensen vertrekken, valt alles stil”, zegt ze.