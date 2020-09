Maxim Figys (Eendracht Aalst): “Kijk nu al uit bekertopper in het Pierre Cornelisstadion” Jan Van Lijsebeth

17 september 2020

15u00 0 Aalst Als Eendracht Aalst zich niet laat verrassen door de Waalse derdenationaler Taminoise, dan mag het weer dromen van een leuke bekeraffiche zoals vorig seizoen tegen AA Gent. Maxim Figys kijkt nu al uit naar een cupmatch in een sfeervol Pierre Cornelisstadion, maar wijst erop dat de komende tegenstander over heel veel ervaring beschikt.

“Ik ken veel spelers van Taminoise van in mijn periode bij Rebecq”, geeft de Aalsterse doelman aan. “Het zijn overwegend dertigers. De gemiddelde leeftijd van de ploeg bedraagt er 32 jaar tegenover 23 jaar bij ons. Coach Van Renterghem waarschuwde er ons deze week al voor dat we zullen moeten opboksen tegen een stevig blok, maar wij hebben voldoende kwaliteit om dat te ontwrichten.”

De Aalsterse kern onderging op de doelverdedigers na weinig wijzigingen. Figys kwam over van Rupel Boom en moet de concurrentiestrijd aangaan met Gilles Lentz (ex-Roeselare). “Bij de transferonderhandelingen werd gesteld dat we op gelijke voet zullen behandeld worden. Mijn collega Gilles voetbalde op een hoger niveau, maar speelde een tijd lang niet. Ik heb dan ook niet geaarzeld om de uitdaging aan te gaan. Gilles kende pech dat hij uitviel met een barst in de pols, wat voor een doelman uiteraard een vervelende blessure is. Inmiddels hervatte hij de training, maar hij kan tot dusver nog niet voluit gaan. Voorzichtigheid is aangewezen, want het zou jammer zijn moest hij hervallen. Zelf moet ik mijn kans grijpen door op een constant niveau te presteren. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen tot de goede resultaten van de ploeg. In de beker zijn we daar tot dusver in geslaagd. Eerst op Oostkamp en vorige week tegen Sint-Eloois-Winkel. De zege tegen de West-Vlamingen was een ferme opsteker, want we zetten een sterke prestatie neer. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we ook in competitieverband hoog kunnen mikken."

Brede kern

“Jammer dat de coronacrisis vorig seizoen roet in het eten gooide, want hierdoor werd mijn nieuwe club alle titelkansen ontnomen. Maar gedane zaken nemen geen keer, we moeten vooruit kijken. Vergeleken met de spelersgroep van mijn vorige club Rupel Boom is er zeker evenveel talent aanwezig. We zijn gewapend om in de top van de klassering mee te draaien. De spelersgroep bleef in grote lijnen intact en met de nieuwe doelmannen, Colpaert en Mbaye erbij beschikken we over een brede kern.”