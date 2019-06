Maurits en Mathildis vieren 65ste huwelijksverjaardag Rutger Lievens

03 juni 2019

17u14 0 Aalst Maurits Winkelmans en Mathildis De Roover uit Aalst hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Maurits en Mathildis leerden elkaar kennen in een dancing toen Maurits in opleiding was bij de rijkswacht en Mathildis tewerkgesteld was bij een familie in de buurt. Feit is dat zij hun trouwdatum vastlegden op 22 mei 1954. Dat is ondertussen 65 jaar geleden en zij gaven elkaar het jawoord om 10.30 uur voor toenmalig ambtenaar van de burgerlijke stand Louis van Hole in het gemeentehuis van Baal. Louis Winkelmans, broer van Maurits en Emiel De Roover, broer van Mathildis waren de getuigen van dienst.

Maurits ging aan de slag als rijkswachter, eerst als lid van de koninklijke escorte en daarna bij de aankoopdienst van de generale staf. Mathildis maakte deel uit van de onderhoudsploeg van de gebouwen bij de rijkswacht.

Zij kregen 2 kinderen: Patrick en François, die jammer genoeg overleden is. Er volgden 5 kleinkinderen: Elke, Anke, Renate, Kim en Nicolas. De familie blijft uitbreiden met 4 achterkleinkinderen: Alessia, Marthe, Nore en Romy.

Schepen Mia De Brouwer overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief met medaille van het koningshuis.