Matthias De Ridder (N-VA) van start als Sportschepen Rutger Lievens

19 januari 2020

17u50 3 Aalst Matthias De Ridder (N-VA) gaf het startschot op de Dirk Martens Corrida en dat was meteen één van zijn eerste officiële taken als schepen van Sport. Sinds december gaat die bevoegdheid - vroeger van Ilse Uyttersprot (CD&V) - naar Matthias De Ridder.

Matthias De Ridder stond zaterdag ook al aan te schuiven in de rij tijdens de signeersessie van het boek ‘100 jaar Eendracht Aalst’ in Utopia. De kersverse schepen van Sport gaf zondagmiddag het startschot van de snoepjesrun van de Dirk Martens Corrida. In december nam het schepencollege de bevoegdheden af van Ilse Uyttersprot (CD&V) en Sport ging naar De Ridder (N-VA). Voordien was hij alleen verantwoordelijk voor Financiën en Gebiedsgerichte Werking.

“De manier waarop die bevoegdheid bij mij is gekomen is natuurlijk jammer”, zegt schepen van Sport en Financiën Matthias De Ridder (N-VA). Hij wil zelf ook meer sporten de komende jaren. “Ik wil de draad terug oppikken. Met een zoontje op komst, wil ik het goede voorbeeld geven. Een restaurant openen en daarna een jaar als schepen van Financiën in moeilijke omstandigheden hebben het sporten naar de achtergrond geduwd. Dat is er jammer genoeg aan te zien”, zegt Matthias De Ridder.