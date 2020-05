Matteo (12) schenkt 28 ‘comfy masks’ (extra comfortabele mondmaskers) aan ASZ Rutger Lievens

11 mei 2020

17u21 0 Aalst Matteo Callebaut (12) uit Nieuwerkerken heeft 28 zelfgeprinte ‘comfy masks’ afgegeven aan het ASZ. Voor ‘Coolest Projects’, een beurs voor jonge innovators, ontwikkelde hij mondmaskers die niet snijden aan de oren.

De 28 gepersonaliseerde ‘comfy masks’ schenkt Matteo aan de medewerkers van de COVID 19-verblijfsafdeling van het ASZ in Aalst. “Deze earbuddies zorgen ervoor dat de elastieken van het mondmasker niet snijden in de huis achter de oren. Ze maken het dragen van een mondmasker wat aangenamer”, zegt Dorien Buyst van het ziekenhuis. “Matteo heeft deze ook nog eens gepersonaliseerd door de voornaam te printen op het 3D-stukje. Wat het persoonlijker maakt en bovendien eenvoudiger voor de collega’s om elkaar te herkennen. We zijn onder de indruk van Matteo zijn puik werk en willen hem dan ook heel hard bedanken”, laat het ziekenhuis weten.