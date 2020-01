Masterclass ‘Wie is wie in de muziekindustrie?!’ in Cinema Rutger Lievens

17 januari 2020

12u51 3 Aalst Wil je het maken in de muziekindustrie, maar je weet niet waar te beginnen? In Cinema in Aalst kan je op donderdag 30 januari de masterclass ‘Wie is wie in de muziekindustrie?!’ volgen in Cinema.

Cinema werkt voor deze masterclass samen met Poppunt. “Muzikanten, muziekliefhebbers en organisatoren zet jullie schrap voor een ‘masterclass muziekindustrie’ over de circuits en cijfers van ons muzieklandschap in Vlaanderen en daarbuiten”, aldus de organisatoren. “Bij welke ‘spelers’ klop je als band aan als je een concerttournee wil plannen? Hoe en bij wie boek je als organisator de juiste bands voor jouw festival? Wat kunnen managers en promotoren voor je betekenen? Hoe zit ‘het wereldje’ in elkaar? Wie is wie in de muziekindustrie?”

Inkom bedraagt 5 euro, de masterclass start om 20 uur. Inschrijven kan je hier.