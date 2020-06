Marktkramers smeken regering: “Alstublieft, laat ons weer aan het werk gaan” Rutger Lievens

23 juni 2020

18u28 0 Aalst Marktkramers Wim Wailly en Ellen François hopen dat de nationale veiligheidsraad het licht op groen zet voor de markten en dat ze komend weekend weer op de zaterdagmarkt van Aalst kunnen staan. “De terrassen zitten vol, alle winkels zijn open, waarom de markt niet weer op de normale manier organiseren?”, zeggen ze.

Wim Wailly en Ellen François vind je normaal met hun Sloggi-kraam op zaterdag in de buurt van Zara in de Nieuwstraat in Aalst, maar door de corona-epidemie mag dat niet meer. Mogelijks zet de nationale veiligheidsraad woensdag het licht op groen om opnieuw een normale markt te organiseren. De marktkramers hopen het heel erg. “Al 30 jaar zijn we als marktkramer aanwezig in Aalst en je bouwt een cliënteel op. We hebben nu wel een webshop geopend door de coronacrisis, maar de klanten die langskomen aan je kraam vinden niet zomaar je webshop”, zeggen ze.

In Aalst mochten de voorbije weken 50 voedingskramen wel weer open op zaterdag, weliswaar op de Keizershalparking. Voor Ellen en Wim is er nu wel lang genoeg gewacht. “De terrassen zitten vol, alle winkels zijn open, waarom de markt niet weer op de normale manier organiseren?”, zeggen ze. “Mijn vrouw en ik, evenals 99% van onze collega’s nemen de voorzorgsmaatregelen zeer serieus. Onze klanten wachten zeer gedisciplineerd hun beurt af, houden afstand en wanneer het aan hen is laten ze hun handjes ontsmetten, elke marktkramer draagt een mondmasker en er wordt uiteraard met de kaart betaald. Want wij willen niet ziek worden, wij hebben onze klanten nodig, en zij ons.”

Schepen van Economie Katrien Beulens (Onafhankelijk) hoopt het met hen mee. “Ik hoop ook dat de volledige markt weer opnieuw in het stadscentrum kan doorgaan. De huidige regeling loopt alvast tot en met komende zaterdag, maar het is niet logisch en ik krijg jet niet meer uitgelegd aan de mensen. Of we na morgen direct kunnen wijzigen, kan ik niet beloven. Het zal afwachten worden welke maatregelen we als stad moeten voorzien.”