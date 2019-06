Marktkramer ziet kippenkraam uitbranden voor zijn deur Koen Baten

06 juni 2019

16u02 12

In de Stationweg in Nieuwerkerken bij Aalst is de Kippodroom woensdagnacht in brand gevlogen. Het vuur ontstond rond 1 uur aan de voorkant van de vrachtwagen en verspreidde zich deels naar het kippenkraam. Het vuur kon snel gedoofd worden door de brandweer en de gastank bleef intact, maar de schade is toch groot waardoor de marktkramer een tijdlang geen markten meer zal kunnen doen. De eigenaar wilde zelf liever niet reageren op de gebeurtenissen.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment nog niet bekend. De huizen in de buurt bleven bespaard van schade.