Mariska Parewyck van atletiekclub Eendracht Aalst knalt naar zilver op BK 800 meter Rutger Lievens

16 augustus 2020

12u09 5 Aalst Mariska Parewyck van atletiekvereniging Eendracht Aalst heeft zilver behaalt op het Belgisch kampioenschap 800 meter.

De mama van drie kindjes knalde met een sterke tijd van 2.05 minuten over de atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion en kwam als tweede over de streep. Alleen Renee Eykens, die de halve finales van de Olympische Spelen haalde, was sneller.