Maria en Jozef vieren 65ste huwelijksjubilee tijdens coronacrisis: “Geen groot feest, maar we leerden op ons 87ste en 90ste wél Facetimen” Rutger Lievens

05 mei 2020

18u15 3 Aalst Op 5 mei 1955 huwden Maria Philips (87) en Jozef De Sadeleer (90) uit Aalst. Nu, 65 jaar later, kan de huwelijksverjaardag jammer genoeg niet gevierd worden zoals het moet. De familie maakte een en ander goed met een bezoek aan het raam van Maria en Jozef en het koppel leerde ook Facetimen.

“Dat we hun briljanten huwelijksverjaardag niet samen kunnen vieren valt onze hele familie zwaar”, zegt Kenny De Meersman, kleinzoon van het koppel. “Normaal gezien komen we wekelijks samen op zondag en krijgen we van hen altijd koffie en koekjes. Nu moeten we deze mijlpaal missen”, zegt hij.

“Met de hele familie werkten we toch iets uit om hun dag niet zomaar te laten passeren. s ‘Ochtends lieten we een ruim ontbijt en bloemen afleveren. Iets later werd hen een album met foto’s, die door de hele familie gekozen werd, overhandigd. Zo kunnen ze terugblikken naar de mooie momenten die we samen meemaakten en vooruitkijken naar de momenten die nog zullen komen eens dit alles voorbij is.”

Grappige noot: op hun 87e en 90e leerden Maria en Jozef Facetimen. “We voegden hen toe in een groep waarin de hele familie actief is. Het lukt hen af en toe om te antwoorden. Zo kunnen ze af en toe kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zien en spreken”, zegt de familie.