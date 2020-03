Marese (63) blijft ondanks risicoleeftijd op post in het ziekenhuis. Dochter Inge: “Mijn moeder is een heldin en de wereld mag het weten” Rutger Lievens

22 maart 2020

09u42 0 Aalst Marese Buelens kreeg van al haar buren in de Regelsbruggestraat in Aalst een daverend applaus. Haar dochter eerde haar door haar raam te versieren met de woorden ‘Hier woont een heldin’. Ondanks haar leeftijd - 63 jaar -en de risico’s eraan verbonden, blijft Marese op post in het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is op dit moment geen plek waar je wil zijn. Patiënten met corona komen er binnen en worden er verzorgd. Toch blijft Marese Buelens ondanks haar leeftijd (63 jaar) op post. Ze is vroedvrouw in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en zet zich in voor de vrouwen die moeten bevallen in deze corona-tijden. “Zij en het hele team zet zich zo hard in om alle patiënten te helpen en in de watten te leggen, ondanks de gevaarlijke en moeilijke werkomstandigheden”, zegt haar dochter Inge.

“Door haar buren in de Regelsbruggestraat is ze al naar buiten geroepen om een daverend applaus in ontvangst te mogen nemen. Ze was daar heel erg door geraakt. Zelf hing ze een groot wit laken buiten om haar collega’s te bedanken”, zegt haar dochter. “Wij mogen niet tot bij haar, want ze behoort tot de risicogroep, maar we hebben haar geëerd door haar raam te versieren. Mijn moeder is een heldin - een van de velen - en de wereld mag het weten”, klinkt het.