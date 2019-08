Man wordt onwel en sterft op oprit van woning Koen Baten

23 augustus 2019

18u40 0 Aalst In de Affligemdreef in Aalst is deze avond een man overleden nadat hij onwel is geworden op de oprit van zijn woning. De man kwam net thuis met zijn wagen en stapte uit. Toen hij uit de auto kwam viel hij neer op de grond. Hij overleed ter plaatse.

De feiten vonden plaats omstreeks 17.30 uur deze avond. Hij had zijn voertuig geparkeerd en wilde naar binnen gaan toen het plots fout liep. De hulpdiensten werden nog verwittigd en probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De brandweer kwam ter plaatse met een zeil om de man af te schermen. De politie sloot de Affligemdreef een tijdje af voor het verkeer, tot het slachtoffer naar binnen werd gebracht door de hulpdiensten. De man zou al een tijdje met gezondheidsproblemen te kampen hebben. Wat de precieze oorzaak is van het overlijden is nog niet duidelijk.