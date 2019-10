Man uit Wieze riskeert jaar cel voor dealen: “76 gram speed? Ik heb altijd iets bij voor eigen gebruik” Cedric Matthys

08 oktober 2019

15u30 0 Aalst Een man uit Wieze riskeert één jaar celstraf en een boete van 8.000 euro. Hij wordt ervan verdacht speed te willen dealen op een kruispunt in Aalst. De beklaagde hield in het hof van beroep zijn onschuld staande.

E. L. is geen onbekende voor het gerecht. Sinds de jaren negentig sleept de man uit Wieze de ene veroordeling na de andere in de wacht. Toch lijkt hij na al die jaren zijn lesje nog niet geleerd te hebben. Op 21 juni 2018 hield de politie de 48-jarige man staande in Aalst. Er hing een witte substantie onder zijn neus en zijn ogen waren bloeddoorlopen. De politie ontdekte dat de man 76 gram speed op zak had. Al is dat niet alles. Terwijl de politie de man verder doorzocht, kwam er op de gsm van L. een bericht binnen. Een andere man meldde dat hij stond te wachten op een kruispunt even verderop. Ook deze man rekende de politie in. Hij bleek 100 euro bij te hebben.

Intussen opnieuw aangehouden

De beklaagde hield in het hof van beroep zijn onschuld staande. Hij zei de speed bij te hebben voor eigen gebruik, van dealen was volgens hem geen sprakn. Ook op een vraag van de rechter over zijn lange strafblad had hij een kordaat antwoord. “Dat is het verleden”, liet E. L. verstaan. Maar daar had het Openbaar Ministerie toch heel wat vragen bij. “Het is niet ter sprake gekomen,” antwoordde de procureur, “maar sinds eind juli is E. opnieuw aangehouden voor soortgelijke feiten. Het verbaast me dan ook dat hij zijn daden ontkent.”

Het Openbaar Ministerie vroeg een bevestiging van de straf in eerste aanleg. E. L. riskeert zo één jaar celstraf en een boete van 8.000 euro.