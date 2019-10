Man rijdt tot tweemaal toe meer dan 100 kilometer per uur in bebouwde kom: “Ik was mijn strijkijzer vergeten uitzetten” Koen Baten

07 oktober 2019

18u39 0 Aalst J.M. verscheen maandagnamiddag voor de politierechtbank in Aalst voor twee stevige snelheidsovertredingen in de bebouwde kom. Op korte tijd werd hij tot tweemaal toe geflitst boven de 100 kilometer per uur. “De feiten zijn wat ze zijn", aldus zijn raadsman.

“We gaan het zeker niet betwisten, maar hij had wel een goede reden. Hij was zijn strijkijzer vergeten uitzetten en er liep net een kleine puppy in huis waardoor het dier mogelijks gevaar liep", klinkt het. “Er was dus ook sprak van brandgevaar en daarom heeft hij zich zo gehaast.” Hij kreeg een werkstraf van 40 uur opgelegd door de politierechter en moet ook zijn voertuig twee maanden aan de kant laten staan.