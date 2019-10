Man loopt zware brandwonden op nadat werken aan machine mislopen Koen Baten

04 oktober 2019

15u34 12 Aalst In de Gooikenstraat in Hofstade bij Aalst is een man deze namiddag rond 15.00 uur zwaar verbrand geraakt in het aangezicht en zijn arm na een arbeidsongeval. De man was herstellingswerken aan het uitvoeren aan een machine toen het om een onbekende reden plots fout liep.

Bij de werken aan de machine raakte de man zwaar verbrand in het aangezicht en aan de arm. Hij liep meteen de straat op. Twee huizen verder waren enkele tuinmannen bezig in de tuin en lag er ook een tuinslang. De bewoners namen meteen de slang en begonnen water op hem te spuiten. “Hij had gezien dat de poort hier open stond en kwam om hulp vragen", vertelt de man. “Hij was zwaar verbrand in het aangezicht en aan de arm. Wij zijn blijven water op hem spuiten tot de hulpdiensten aankwamen", klinkt het.

Het slachtoffer werd met spoed en onder begeleiding van de mug naar het ziekenhuis gebracht met zware brandwonden. “De man was wel heel de tijd bij bewustzijn, maar stond hevig te beven door het incident”, aldus de bewoner. “Wat er net gebeurd is weet ik niet", klinkt het.