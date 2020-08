Man dient zijn ex-vrouw meerdere messteken toe op parking woonzorgcentrum in Aalst: slachtoffer vecht voor haar leven Koen Baten

06 augustus 2020

09u41 394 Aalst Op de parking van het OCMW-woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst heeft een man zijn ex-vrouw neergestoken met een aardappelmes. Daarna diende hij zichzelf ook enkele messteken toe. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en vecht in het ziekenhuis voor haar leven. Ook de man werd overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie heeft de parking afgesloten voor verder onderzoek.



Volgens de eerste info lag een ruzie over de scheiding aan de basis van de steekpartij. Het koppel heeft samen drie jonge kinderen. De steekpartij is al het tweede zware incident in de relationele sfeer deze week in Aalst. Dinsdag werd oud-burgemeester en huidig schepen Ilse Uyttersprot vermoord door haar vriend.

‘Samen sterven’

De feiten vonden plaats omstreeks 8.30 uur vanmorgen. De man stond zijn ex-vrouw op te wachten op haar werk en viel haar meteen aan. Ze werd op de motorkap van haar wagen gegooid en kreeg meerdere messteken. “De vrouw wordt momenteel geopereerd maar vecht voor haar leven,” zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (n-va). Volgens verschillende getuigen riep de man naar zijn ex-vrouw dat ze samen zouden sterven.

Verschillende personeelsleden hoorden de ruzie en zagen de feiten gebeuren. “Een stadsarbeider kon tussenbeide komen en de man overmeesteren waardoor erger werd vermeden,” zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Dankzij deze actie en de reanimatie van het personeel van het woonzorgcentrum is er een kans dat de vrouw het haalt. De man zelf is lichtgewond en wordt bewaakt in het ASZ ziekenhuis in Aalst.”

Voor het personeel en de aanwezigen die de feiten zagen gebeuren wordt er ondersteuning voorzien.

