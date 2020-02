Man die vorig jaar met auto in stoet Aalst carnaval reed dreigt op sociale media: “Dit jaar doe ik het met bus" Koen Baten

20 februari 2020

15u35 0 Aalst G.S., de man die vorig jaar met zijn auto inreed op de carnavalsstoet in Aalst, plaatste op sociale media een dreigbericht om nu hetzelfde te doen met een lijnbus. De man werd vorig jaar meteen opgepakt, maar 24 uur later al weer vrijgelaten. “Justitie heeft ons hier enorm in de steek gelaten, en dan krijg je dit soort dingen", aldus burgemeester Christoph D’Haese.

Het incident gebeurde vorig jaar iets voor 19 uur aan de Zonnestraat in Aalst. De man reed met een auto zonder nummerplaten in op de stoet en bedreigde daar mensen. De politie kon hem meteen overmeesteren, en de man werd ook opgepakt. Er vielen toen geen gewonden, maar de man werd wel meteen opnieuw vrijgelaten. Dit stootte Aalsters burgemeester D’Haese stevig voor de borst en hij haalde toen fel uit naar justitie. “Het blijkt nu dat mijn uitval gegrond was, want de man dreigt er opnieuw mee om in de stoet te rijden, dit keer met een lijnbus", aldus D’Haese. “Wij worden hier serieus in de steek gelaten door het gerecht en snappen niet dat dit kon gebeuren.”

De burgemeester liet alvast een proces verbaal opmaken en kijkt ook of er verdere stappen mogelijk zijn. “Het parket is ook ingelicht, en we gaan kijken wat we met de man kunnen doen tijdens de stoet. Dit zijn echt bedreigingen en hier gaan we niet licht over”, klinkt het.