Man die tijdens carnaval met auto door wegversperring reed, krijgt 18 maanden cel met uitstel Nele Dooms

05 juni 2019

14u01 0 Aalst Gustaaf S. (51), de man die tijdens Aalst carnaval voor opschudding zorgde door met zijn wagen door een wegversperring te rijden en met een baseballknuppel te zwaaien, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel. De man was dronken op het ogenblik van de feiten en privé-problemen deden hem door het lint gaan.

Gustaaf S., serieus dronken door te veel gin, reed in het volle feestgedruis van Aalst Carnaval op zondag 3 maart dit jaar met zijn auto los door de wegversperringen die het centrum van de stad afsloten voor het carnaval. Vervolgens begon de man ook nog eens met een baseballknuppel in het rond te zwaaien. Uiteindelijk werd hij overmeesterd door twee agenten in burger, die toevallig vlakbij in de buurt waren. Even werd gedacht dat S. een mogelijke terrorist was, maar uiteindelijk bleek snel dat de man door het lint was gegaan na persoonlijke problemen.

Razend

S. bleek razend op een vrouw die van hem geld geleend had en hem nog moest terugbetalen. “Hij wilde naar haar huis rijden om het geld te halen, maar was zo dronken dat hij door de afsluitingen van het centrum reed”, vertelde de openbaar aanklager tijdens het proces. “Hij negeerde onderweg alle mogelijke verbodsborden en kwam zo in het parcours van de carnavalsstoet terecht. S. was zo over zijn theewater dat hij ook in de cel agressief was.”

Zelf beweerde S. dat hij volledig over zijn toeren was en alleen maar met de baseballknuppel zwaaide omdat hij zich bedreigd voelde door omstaanders. “Die schreeuwden naar mij en ik was bang”, klonk het. Ik wil me wel verontschuldigen voor mijn gedrag. Ik ben alvast gestart met mijn alcoholprobleem aan te pakken.”

Gevuld strafblad

De man is, met een zeven pagina’s tellend strafblad, alleszins geen onbekende voor het gerecht. Meteen na de feiten werd hij even aangehouden, maar vervolgens door de onderzoeksrechter in voorwaardelijke vrijheid gesteld. Omdat hij ondertussen die voorwaarden schond, zit hij opnieuw in de cel. Omdat hij nu van de rechtbank een straf met uitstel kreeg, zal hij binnenkort wel weer op vrije voeten zijn.