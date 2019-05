Man die met auto door wegversperring reed tijdens Aalst carnaval, riskeert jaar cel: “Sorry, ik had gedronken en kampte met privé-problemen” Nele Dooms

29 mei 2019

14u21 0 Aalst Gustaaf S. (51), die tijdens de jongste Aalst carnaval voor opschudding zorgde door met zijn wagen door een wegversperring te rijden en met een baseballknuppel te zwaaien, riskeert een jaar cel. Zelf vraagt hij de rechter om een werkstraf. De man, die even verdacht werd van terrorisme maar uiteindelijk enkel door het lint bleek te zijn gegaan door privéperikelen, bood zijn excuses aan.

De feiten speelden zich af op zondag 3 maart van dit jaar, in volle feestgedruis van Aalst Carnaval. Gustaaf S., goed dronken nadat hij een flinke hoeveelheid gin had gedronken, reed toen met zijn auto los door de wegversperringen die het centrum van de stad afsloten voor het carnavalsfeest. Vervolgens begon de man ook nog eens met een baseballknuppel in het rond te zwaaien, tot hij overmeesterd kon worden door twee agenten in burger die toevallig vlakbij in de buurt waren. Meteen werd even gedacht dat S. een mogelijke terrorist was, maar daar bleek al gauw niets van te kloppen. De man bleek door het lint te zijn gegaan na persoonlijke problemen.

“S. was die zondag razend op een vrouw die hem nog geld moest”, vertelde de openbaar aanklager tijdens het proces woensdag. “Hij wilde naar haar huis rijden en was zo dronken dat hij door de afsluitingen van het centrum reed. Hij negeerde onderweg alle mogelijke verbodsborden en kwam zo in het parcours van de carnavalsstoet terecht. S. was serieus over zijn theewater, want ook nadat hij in de cel vloog bleef hij zich agressief gedragen.”

De openbaar aanklager vorderde voor de beklaagde een gevangenisstraf van een jaar cel. Dat hij zijn voorwaarden schond nadat hij door de onderzoeksrechter in voorwaardelijke vrijheid werd gesteld en daardoor op dit ogenblik opnieuw in de cel zit, deed geen goed aan zijn zaak. De man is geen onbekende voor het gerecht. Zijn strafblad telt zeven pagina’s aan veroordelingen.

De advocaat van S., Raan Colman, vroeg de rechter er rekening mee te houden dat de feiten en situatie “door de sfeer van Aalst carnaval opgepompt raakten”. “S. was met zijn auto vast komen te zitten tussen carnavalsvierders,” legde hij uit. “Die gooiden bier naar zijn auto en schreeuwden naar hem. Mijn cliënt voelde zich bedreigd en heeft daarom die baseballknuppel genomen. Hij was bang en wilde zich verdedigen en iedereen op afstand houden. Hij deed zich stoerder voor dan hij was en sloeg zelfs op zijn eigen auto met de knuppel.”

S. zelf bood zijn verontschuldigingen aan. “Het was dom van mij”, zei hij. “Alcohol was de oorzaak, maar ik raak nu thuis geen druppel meer aan. Ik heb vroeger gekampt met een drugs- en alcoholprobleem, maar ben nu op het goede pad. Alleen in mijn stamcafé drink ik nog wel eens een vijftiental pinten. Die baseballknuppel lag overigens gewoon per ongeluk in mijn auto, al sinds ik die veertien jaar geleden aankocht.”

De rechter velt vonnis op 5 juni.