Malpertuus in de Kattestraat wordt hotel: “We mikken op vier sterren” Rutger Lievens

26 december 2019

12u46 0 Aalst Malpertuus in de Kattestraat was meer dan 60 jaar een begrip in Aalst maar de tea-room staat intussen al een paar jaar leeg. In 2021 openen uitbaatsters Maria Romero Fernandez (26) en mama Josephine Fernandez Tamargo (53) er de deuren van een gloednieuw designhotel en de lat ligt hoog: “We gaan voor vier sterren.”

Zeker de oudere Aalstenaars herinneren zich de gouden tijden bij ‘Vosken’, zo heette Malpertuus in de volksmond. De familie De Vos startte er in 1953 een tea-room en was 62 jaar later een van de oudste familiezaken van de stad toen de deuren van Malpertuus definitief dichtgingen. Het interieur van de tea-room was van de hand van interieurarchitect Pieter De Bruyne. De familie De Vos waren bewonderaars van De Bruyne. De keuken die door hem werd ontworpen, is ondertussen verkocht. Van het interieur van Pieter De Bruyne blijft alleen de trap - voorlopig - nog over. Met de verbouwingswerken in 2020 zal alles gestript worden en verdwijnt ook dat laatste element dat verwijst naar Pieter De Bruyne.

Landmark

Maar Aalst krijgt er wel een hip hotel voor in de plaats, belooft Stefan Penne die het gebouw kocht. “In Aalst is er echt wel plaats voor een extra hotel. Bedrijven moeten soms tot buiten Aalst hotels zoeken voor zakenrelaties. Ook families van patiënten in de ziekenhuizen zoeken vaak een hotel. En dan heb je natuurlijk nog carnaval en Cirk die toeristen naar de stad brengen”, vertelt Stefan Penne.

Het nieuwe designhotel moet een landmark worden in de stad, met rooftop-bar. “Het design zal geïnspireerd zijn door de wiskundige formule Voronoi, dat aan de basis ligt van het GPS-systeem”, vertelt Stefan Penne. “Het wordt een hotel met uitstraling, een landmark”, zegt hij. “Het hotel zal een tiental kamers hebben die telkens tussen de 45 en 60 vierkante meter groot zullen zijn. In de lente van 2020 starten de werken, begin 2021 openen de deuren van het nieuwe hotel.”

Moeder en dochter

Uitbaatsters worden Maria Romero Fernandez (26) en haar moeder Josephine Fernandez Tamargo (53). Beide hebben ervaring in Horeca. “Mijn dochter en ik, wij zijn harde werkers, het zit in ons DNA. Dat moet je kunnen als je een hotel wil uitbaten. Dit nieuwe hotel zal een meerwaarde zijn voor Aalst, daar zijn we nu al zeker van”, zegt Josephine Fernandez Tamargo.