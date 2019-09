Make Sense Campaign in OLV-ziekenhuis: “Vroegtijdige diagnose hoofd- en halstumoren redt levens” Rutger Lievens

20 september 2019

17u59 8 Aalst In het OLV-ziekenhuis van Aalst was er deze week een sensibiliseringsactie voor de vroegtijdige opsporing van hoofd- en halstumoren. De actie werd gesteund door de organisatie Shout at Cancer.

Deze week was er in het OLV-ziekenhuis de Make Sense Campaign. Focus lag op hoofd- en halstumoren. “Een vroegtijdige diagnose redt levens”, luidt het. “Als u gedurende drie weken een van de symptomen hebt, dan roep je best medische hulp in.” De symptomen zijn: pijnlijke tong en/of rode of witte plekken in de mond, keelpijn, aanhoudende heesheid, pijn bij het slikken, gezwel in de nek, één verstopt neusgat of bloederige afscheiding uit de neus. Wie twijfelt, contacteert best hoofdhals.onco@olvz-aalst.be.

