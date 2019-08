Magneetvissers halen kogels en laders van wapens boven in Erembodegem, verpakt in zak van Delhaize Koen Baten

26 augustus 2019

10u03 26 Aalst Drie magneetvissers hebben zondagavond rond 19 uur in Erembodegem verschillende kogels en twee laders van een wapen boven gehaald uit de Dender. De drie vissers hadden hun materiaal nog maar enkele weken geleden gekocht om metaal boven te vissen, maar dit hadden ze niet verwacht. Twee weken geleden haalden ze ook al een onderdeel van een wapen uit het water langsheen de Tragel in Aalst. “Het was toch wel even schrikken toen we de vondst deden", aldus Gunther Van Den Bremt.

Nietsvermoedend gooiden de drie gisterenavond hun lijn uit aan de Dender in Erembodegem. Enkele minuten later haalden ze een zak boven van de Delhaize. Het zou om een ouder type van de zak gaan. Toen ze de zak openden merkten ze tot hun verbazing dat er twee laders van een geweer in zaten en verschillende kogels. “Ik was samen met mijn zoon en een vriend daar aan het vissen toen we het pakket plots bovenhaalden", zegt Gunther. De politie werd meteen verwittigd en kwamen ter plaatse. “Daar werd alles in een witte plastieken zak gestoken en meegenomen naar het bureau. Waarom de lader en de kogels in het water lagen en hoe lang ze er exact liggen is nog niet duidelijk. Op het eerste zicht is er geen link te leggen met de Bende van Nijvel.

De laders van het wapen waren al verroest, en ook de kogels toonden tekenen van corrosie. Het volledige wapen zelf hebben ze niet gevonden, maar de vissers vermoeden dat het er ook ergens in de buurt moet liggen. “We waren toch wel even geschrokken ja toen we dit bovenhaalden”, klinkt het. “Dit was het laatste wat we hier zouden verwachten.” Twee weken geleden, ter hoogte van de Honda garage in Aalst haalden de vissers ook al eens een deel van een wapen boven.

