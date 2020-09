Maarten Tresignie: “Nooit gedacht dat het zo snel zou gaan” Jan Van Lijsebeth

10 september 2020

22u04 0 Aalst Lang geleden dat er nog een youngster van 18 jaar deel uitmaakte van de hoofdmacht van Eendracht Aalst. Maarten Tresignie, tijdens het tussenseizoen van de U18 van KV Mechelen overgekomen, werd na een uitstekende voorbereiding door coach Bart Van Renterghem beloond met een basisplaats in de eerste cupmatch op Oostkamp. Ook nu zondag tegen Sint-Eloois-Winkel wordt de Vlaams-Brabander aan de aftrap verwacht.

Tresignie is aangenaam verrast dat het voor hem plots zo snel gaat. “Stiekem hoop je als jonge voetballer altijd dat je zo vlug mogelijk tot de selectie van de A-kern behoort, maar ik had nooit gedacht dat ik nu al met het eerste elftal zou meespelen”, zegt de polyvalente middenvelder. “Ik mocht op 17-jarige leeftijd weliswaar met het A-team van Tubeke in eerste klasse B debuteren, maar na een jaar jeugdvoetbal bij KV Mechelen ging ik er vanuit dat ik bij Aalst met de beloften zou voetballen. De aanpassing en integratie in mijn nieuwe club verloopt optimaal en ik krijg van coach Bart Van Renterghem veel vertrouwen. Omdat de onderlinge concurrentie zeer groot is, zal ik wellicht nog wel op de bank verzeilen, maar ik heb als jonge gast niets te verliezen.”

Bij Eendracht is er altijd druk op de ketel. Zondag wordt er voor het eerst sinds de coronacrisis in eigen stadion met publiek gespeeld. Dat wordt een serieuze test, zeker omdat tegenstander Winkel Sport op een hoger niveau speelt.

“Op Oostkamp kon een gedeelte van onze aanhang de match reeds bijwonen en dat is uiteraard een andere ervaring dan in een leeg stadion spelen. Ik voelde gezonde spanning, maar van druk op mijn schouders heb ik nooit last. Hopelijk kunnen we zondag voor meer dan 400 toeschouwers spelen, zodat er in ons grote stadion meer sfeer is. Ik kijk er echt naar uit om ons met de eerstenationaler te meten. We zullen het alleszins beter moeten doen dan vorige week om een resultaat neer te zetten.”

Eendracht heeft de ambitie te promoveren naar eerste nationale. We nemen aan dat je een stap terug zette om later terug op een hoger niveau te voetballen.

“Op dit moment denk ik niet verder dan de nabije toekomst. Ik wil bij Aalst sterk presteren en zo veel mogelijk tot de selectie behoren. Ik ben blij dat ik bij deze ambitieuze club mag spelen. Hoewel ik heel mijn leven al in Herne woon, ben ik in Aalst geboren. Het zou mooi zijn als ik met de club uit mijn geboortestad de titel zou kunnen pakken.”