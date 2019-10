Maaltijdwinkel Bon’Ap komt naar Aalst: op 16 oktober opent nieuwe winkel aan Albrechtlaan Rutger Lievens en Joeri Seymortier

14 oktober 2019

12u48 30 Aalst Bon’Ap opent op 16 oktober een nieuwe winkel aan de Albrechtlaan in Aalst. Voor Bon’Ap is het de 27ste maaltijdwinkel in Vlaanderen, zijn vijftiende al in Oost-Vlaanderen. De versspecialist strijkt neer in de Albrechtlaan waar vroeger Lidl en O’Cool gevestigd waren.

Bon’Ap kiest nu ook voor Aalst en dat levert de stad een aantal nieuwe jobs op. Zo zoekt Bon’Ap Aalst nog extra traiteurmedewerkers en een assistent-gerant. “Alle geïnteresseerden kunnen tijdens de openingsdagen een bezoekje brengen aan de Bon’Ap. Er is iedere dag een recruiter aanwezig die de jobinhoud toelicht”, zegt Bon’Ap.

“Elke Bon’Ap heeft zijn gekende slagerijafdeling van Buurtslagers met dagvers vlees en charcuterie. De klant kan ook kiezen uit een uitgebreid traiteurassortiment alsook handige on-the-go maaltijden zoals maaltijdsalades en (warme) broodjes”, zegt het bedrijf. “Maar Bon’Ap innoveert en speelt in op de huidige foodtrends. Zo kan er in Aalst ook gesmuld worden van gourmetburgers, vers bereide wraps en koffiekoeken. De gerechten kan je ter plaatse opeten in de eetcorner of meenemen voor onderweg. De komende maanden openen nog twee winkels in Hamme en Lebbeke de deuren.”

Oost-Vlaams

“Op naar de twintig Bon’Ap-filialen in Oost-Vlaanderen!”, aldus een enthousiaste Geert Ally, bedrijfsleider van Meat&More, de groep achter Bon’Ap. William Ally, manager Bon’Ap, vult verder aan: “We zijn er trots op dat Bon’Ap honderd procent geboren en getogen is in Oost-Vlaanderen. We willen dan ook onze stempel drukken op het Oost-Vlaamse landschap en gestaag verder bouwen aan ons lokaal verhaal.”

Naast Bon’Ap baat de groep Meat&More ook 145 Buurtslagers-verkooppunten uit, gevestigd in supermarkten zoals Delhaize en Carrefour. De volledige productie en distributie van de groep is gecentraliseerd in de hoofdzetel in Aalter.