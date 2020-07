Maak dankzij HLN kans op een unieke Lucky 21 serre voor 6 personen en ga morgenavond uit je dak! Coronaproof clubben, het is mogelijk. Redactie

09 juli 2020

Vanaf morgen kan je een hele zomer lang terecht in verschillende serres in Aalst om coronaproof te feesten met dj’s als Dr. Lektroluv, TLP, Discobar Galaxie, of Stijn Van de Voorde. In een omgebouwde repetitiestudio staan 21 serres opgesteld, voor groepen van 6 tot 10 personen. Zo blijf je in jouw bubbel én kan je helemaal veilig clubben.

Bij gebrek aan een festivalzomer werden in de grote repetitiestudio Lucky 13 eenentwintig feeërieke serres geplaatst. Dat zijn 21 lucky bubbels die een greenhouse kunnen inpalmen om een avond mee te maken die je deze zomer nergens anders kan beleven.

Loepzuiver geluid, honderden hang-en slingerplanten en een indrukwekkende lichtshow maken het concept compleet en zorgen voor een avondje uit om niet snel te vergeten.

Klinkt als muziek in de oren? Neem dan deel aan onze wedstrijd vóór vanavond 23u59 en wie weet ga jij morgenavond met 5 vrienden uit je dak in één van de 21 serres.



