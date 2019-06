Lyceum kweekt verse groenten in eigen stadsmoestuin Rutger Lievens

27 juni 2019

14u54 0 Aalst Leerkrachten en leerlingen van het Lyceum hebben samen een moestuin aangelegd. Naast de moestuin is er een eerste buitenklas, waar in open lucht kan les gegeven worden. Ook enkele buurtbewoners hebben er een stukje grond gekregen om te bewerken.

Sla, kolen, radijzen, tomaten... De lijst met groenten in de nieuwe groententuin van het Lyceum in Aalst is lang. Leerkrachten en leerlingen zijn er druk in de weer geweest met zaaien en planten. “Nu is het zomervakantie, maar als de leerlingen terugkomen in september zal er zeker nog iets te oogsten zijn samen, onder meer pompoenen”, zegt Jan Louies, leerkracht op pensioen maar nog altijd actief. Samen met Ruben Meert en Dirk Vannoorenberghe trekt hij zich de tuin aan.

“Het is de vroegere oprit van de kleuterschool ‘t Cocon. De stenen hebben plaatsgemaakt voor onze moestuin. Dit zal heel leerzaam worden voor onze leerlingen. Pizzakruiden bijvoorbeeld, dat komt niet van de pizzakruidplant maar van oregano en basilicum”, zegt Louies. De school heeft al een uitgebreide verzameling van zeldzame fruitbomen, de moestuin is een voortzetting van dat project. Ook enkele buurtbewoners hebben een lapje grond gekregen om groenten te kweken.

Naast de groententuin is een openluchtklas gemaakt, waar leerlingen les kunnen krijgen in de open lucht. “Heel populair bij de leerlingen en leerkrachten. Er is een wachtlijst, waardoor beslist is om nog meer openluchtklassen aan te leggen op het terrein van de school”, zeggen de leerkrachten.