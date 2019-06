Lyceum doet voor de tweede keer mee aan Rode Neuzen Dag: “Voor het geluk van onze leerlingen” Rutger Lievens

20 juni 2019

13u19 7 Aalst Het Lyceum in Aalst doet ook dit jaar weer mee aan de Rode Neuzen Dag. De school organiseerde vorig jaar een rossecentjes-actie en gaat er deze keer opnieuw voor. “Allemaal voor het welbevinden van onze leerlingen op school”, zeggen ze in het Lyceum.

Het Lyceum doet aan Rode Neuzen Dag mee omdat het een actie is die aandacht vraagt voor het welzijn en welbevinden van leerlingen op school. “Veel jonge mensen kampen met problemen. Op het einde van het jaar zijn het de resultaten die tellen en onthouden worden. Wij geloven dat als een leerling zich goed voelt, dat de goede punten zullen volgen”, zeggen Venita Van Cauter en Angelique De Moor, die zich de actie rond Rode Neuzen Dag aantrekken.

Er zijn op school verschillende initiatieven om leerlingen een gelukkige schooltijd te bezorgen. “Er is de chillbib, waar jongeren iets kunnen lezen in een rustige ruimte tijdens de pauzes. Onze zesdes zijn peter of meter van iemand uit het eerste jaar. We organiseren een dag van de weerbaarheid en in de lessen wordt er gewerkt aan pesten op school”, zeggen de dames.

Vorig jaar werd 700 euro opgehaald en daarmee werd speelgoed voor op de speelplaats aangeschaft. “Met de opbrengst willen we buitenspeelgoed kopen: kubb, vier op een rij, jenga,... We moeten nog eens nadenken welke actie we dit jaar zullen organiseren en wat we met dat geld dan willen doen”, zeggen Venita en Angelique.