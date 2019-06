Lyceum bekroond met eTwinning School Label Rutger Lievens

04 juni 2019

16u50 0 Aalst Het Lyceum in Aalst is bekroond met het eTwinning School Label. Via eTwinning werken leerkrachten uit Europese scholen nauw met mekaar samen.

Op GO! Lyceum Aalst is het officiële eTwinning School Label 2018-2020 uitgereikt door Jeroen De Keyser, afgevaardigde van eTwinning Nationaal. “Via eTwinning werken leerkrachten uit Europese scholen met elkaar samen, ze wisselen ideeën en praktijkvoorbeelden uit via een online community”, zegt Nina Vandepapeliere, leerkracht Nederlands en Expressie, coördinator eTwinning Lyceum Aalst.

Het Lyceum is een van de negen Belgische scholen die een eTwinning School Label mocht ontvangen in de eerste ronde. “Wij doen aan eTwinning sinds 2015, en kregen met het project ABC Book Club, reeds een nationale én Europese prijs toegekend. eTwinning School Label geeft erkenning aan scholen die inzetten op digitale middelen, gecombineerd met eSafety, en kwaliteitsvolle eTwinningprojecten opzetten die gedragen worden door een team van leerkrachten en uitgevoerd door verschillende groepen leerlingen”, zegt de leerkracht.

Dit jaar werd samengewerkt met scholen in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. “Er waren er twee eTwinning Belgica projecten met Belgische partnerscholen. De leerlingen die dit jaar betrokken waren in de diverse internationale programma’s ontvingen hiervoor een eTwinningdiploma”, zegt ze.