Ludovica met haar 105 de tweede oudste Aalstenaar Rutger Lievens

05 februari 2020

18u38 0 Aalst Ludovica De Bruyn uit Aalst heeft haar 105de verjaardag gevierd. Ze is de tweede oudste inwoner van Aalst. Alleen Virginia De Bruyn (geen familie van Ludovica) is enkele maanden ouder.

Schepen Mia De Brouwer (N-VA) een bezoek aan Ludovica De Bruyn. Zij vierde vandaag haar 105e verjaardag en kreeg een geschenk van de stad en bloemen van het koningshuis.

Ludovica is gekend onder de mensen als Marie-Louise. Ze werd geboren in Aalst op 3 februari 1915. In 1934 studeerde zij af als leerkracht en vanaf 1937 tot haar pensioen in 1969 heeft zij les gegeven in de Sint-Annaschool. Ze was aangesloten bij heel wat verenigingen zoals VKAJ, koor (Gregoriaans, Hartegalm), OKRA, COV (christelijk onderwijs verbond), Markant, KVLV, KAV.

Ze is de tweede oudste Aalstenaar. Alleen Virginia De Bruyn is ouder. Zij vierde haar 105de verjaardag op 29 oktober 2019.