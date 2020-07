Lucky 21-serres schrappen tijdelijk alle activiteiten Frank Eeckhout

29 juli 2020

14u34 6 Aalst Lucky 21 in Erembodegem schrapt tijdelijk alle activiteiten. “Door het verlagen van de indoorcapaciteit naar honderd personen moeten we te veel mensen, die al gereserveerd hebben, ontgoochelen. Daarom doen we in augustus de deuren dicht. Maar we komen zeker terug", zegt Marijn Broeckaert

In de repetitiestudio van Splendit in Erembodegem staan een hele zomer 21 serres en daarin kon je tot vorige week coronaproof uitgaan. Dinsdag beslisten de uitbaters om er voorlopig mee te stoppen. “Door de nieuwe coronamaatregelen mogen indoor nog maar honderd mensen samenkomen, waar wij op een uitverkochte avond aan 160 zitten. Heel wat avonden in augustus zijn al uitverkocht, en we willen geen zestig mensen moeten teleurstellen. Daarom hebben we besloten om onze serres te sluiten. De voorbije weken waren heel fijn en de reacties waren unaniem lovend. Dat geeft ons moed en zin om verder te gaan van zodra het opnieuw kan en mag. Gekochte tickets blijven geldig. Zodra het opnieuw kan, gaan we meteen aan de slag om samen met de artiesten nieuwe data te vinden. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer dat zal zijn, maar ooit zal Lucky 21 opnieuw opstarten, hopelijk al in september", laat Marijn Broeckaert weten.