Luc Nilis en Kim Gevaert op 22 juni te gast in sportcentrum Schotte Rutger Lievens

17 juni 2019

19u04 0 Aalst Belgische sporthelden Luc Nilis en Kim Gevaert zijn op 22 juni te gast in De Looyerij van sporthal Schotte in Aalst. Vanaf 16 uur kan je vrijblijvend gebruik maken van de klimmuur of kajakken op de Dender. Om 18 uur vertelt oud-voetballer Luc Nilis er over zijn sportieve leven. Om 20 uur praat oud-atlete en Olympisch kampioene Kim Gevaert er over haar carrière.

De Looyerij en de stad Aalst organiseren op 22 juni ‘Sporthelden met een hart voor Aalst: Luc Nillis en Kim Gevaert’. Inkom bedraagt 10 euro, maar het geld gaat naar een goed doel.

“Anderlecht- en PSV-icoon Luc Nilis neemt u mee op een historische reis door het wonderlijke leven van een uniek talent. Een trip langs hoogte- en dieptepunten, gevormd rondom 599 wedstrijden en 334 doelpunten”, zegt de organisator. “Luc is trots op zijn prestaties, maar praat net zo makkelijk over de verkeerde keuzes in zijn leven. Die combinatie maakt zijn verhaal de moeite waard en leerzaam.”

Kim Gevaert was een succesvol Belgisch sprintster op de 60, 100 en 200 meter. Tijdens haar carrière kon ze 27 Belgische titels op haar palmares schrijven. Haar hoogtepunt was in 2008, toen ze Olympisch kampioene werd op de 4×100 meter. Daarnaast is ze master in de logopedie en sinds 2007 ambassadrice voor SOS Kinderdorpen.

“Kim Gevaert heeft jaren in teamverband getraind. Dankzij de kracht en de sterke punten van het team, werden ze Olympisch Kampioen op de 4x100 meter. Maar wat waren hun sterke punten? Hoe kwamen zo’n mooie resultaten tot stand? Hoe creëer je een sterk team? Hoe kan je perfect samenwerken en dezelfde doelen achterna gaan? Kim Gevaert vertelt het in haar verhaal”, zegt de organisator.