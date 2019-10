Loop eens rond de Sint-Martinuskerk en bewonder de Rubens-straatkunst Rutger Lievens

Aalst De straatkunst op de panelen rond de Sint-Martinuskerk in Aalst is officieel onthuld.

Matthis Van Schuylenbergh, Thomas Maris, Stephan Gysens, Matthias Van de Velde en Taïssa De Rycke werkten in totaal 27 dagen aan dit werk rondom de Sint-Martinuskerk. Ze gebruikten 42,5 liter verf, 510 spuitbussen, 500 caps en 138 meter afplaktape. De straatkunst is een ode aan het schilderij van Rubens in de kerk en staat vol verwijzingen naar ‘Sint-Rochus en de pestlijders’.

“Doel is dat we de Aalstenaar zijn hoofdkerk weer wat beter leren kennen”, zegt bevoegd schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Dankzij deze straatkunst wordt we rond de kerk loopt erop attent gemaakt dat binnen een meesterwerk van een Vlaamse meester hangt”, zegt de schepen.

Ook de winnaars van de kinderkrijtwedstrijd werden in de bloemetjes gezet.