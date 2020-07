Lokalen ontmoetingshuis De Brug niet meer te huur vanaf 1 augustus? “Verenigingen hebben dit nodig”, zegt Groen. Rutger Lievens

16 juli 2020

15u02 3 Aalst De stad Aalst overweegt om de verhuur van de lokalen in ontmoetingshuis De Brug vanaf 1 augustus al dan niet tijdelijk stop te zetten. Vanaf die datum zou er geen verhuur meer mogelijk zijn. Nu het buurthuis van Parol er niet meer is en het sociaal restaurant op termijn verhuist naar De Gendarmerie, zoekt de stad naar een nieuwe functie voor het ontmoetingshuis.

Oppositiepartij Groen reageert verbaasd dat het college overweegt om het verhuurreglement van de brug op 1 augustus stop te zetten en geen nieuwe verhuur aanvragen meer toe te laten. “Aalst heeft al een tekort aan infrastructuur voor verenigingen. En de zalen van ontmoetingscentrum De Brug worden zeer frequent gebruikt. De Daenszaal alleen vorig jaar al 58 keer. Als deze beslissing zich doorzet komen heel wat verenigingen in de kou te staan”, zegt Lander Wantens (Groen). “Als de stad geen verhuur meer toelaat in De Brug en het sociaal restaurant in de toekomst verhuist naar De Gendarmerie, welke functie wordt er dan nog voorzien voor De Brug?”, vraagt Lander zich af.

Spanningsveld

Het punt stond vorige maandag geagendeerd op het schepencollege, maar is verdaagd. In het dossier lezen we wel het volgende. “De oorspronkelijke doelstellingen van De Brug, bevorderen van de sociale cohesie en laagdrempelige ontmoeting, blijken in praktijk moeilijk/niet te combineren met de socio-culturele doelstellingen. De combinatie van verhuur- en buurtfunctie, zorgt binnen de werking van De Brug voor een continu spanningsveld.”

“Door de stopzetting van een aantal functies en het vertrek van enkele actoren in De Brug zijn er op dit moment kansen en opportuniteiten om net nu een gerichte, weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van De Brug. Daarom werkt de dienst Samenleving en integrale veiligheid momenteel aan een inhoudelijke conceptnota omtrent de toekomstige invulling van De Brug als een strategische site in onze stad en dit vanuit één afgebakende visie en functie. Het is de bedoeling om dit voorstel van conceptnota nog dit najaar voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen”, luidt het in het voorstel van de stadsdiensten.

Smeyers broedt op een plan

“In afwachting van deze conceptnota is het niet wenselijk om de toekomstige invulling al deels te blokkeren door in te gaan op nieuwe verhuuraanvragen. Daarom wordt gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen om met ingang van 1 augustus geen nieuwe huuraanvragen te aanvaarden en alle verhuur in De Brug stop te zetten met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van de lopende huurcontracten/gebruiksovereenkomsten met vzw De Loods en vzw CAW Oost-Vlaanderen.”

Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) kan er nog niet echt iets over zeggen. “Dit is volop in voorbereiding, maar ongerustheid is niet nodig. Ik broed op een evenwichtig plan.”