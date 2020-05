Lokale handelaren bereiden heropening op 11 mei voor: “Geen funshopping, maar wel veilig en functioneel winkelen” Rutger Lievens

05 mei 2020

17u53 3 Aalst De lokale handelaren van Aalst bereiden zich voor op de heropening van de winkels komende maandag 11 mei. Een van hen is Katrien De Lathauwer van schoenenwinkel K. De Lathauwer uit de Molenstraat. De voorbije weken ging ze met haar schoenen tot bij de mensen thuis, nu brengt ze haar winkel in gereedheid voor een veilige opening.

“Eigenlijk heeft de coronacrisis mij aangezet om na te denken over hoe het verder moet. De eerste week dat de winkel dicht moest, heb ik mijn hele collectie op internet gezet. Ik had vier aparte posts gemaakt: klassieke schoenen, sneakers, sandalen en alle hakjes. Op die manier kwamen er bestellingen binnen. Ik liet de mensen de keuze om de schoenen per post te ontvangen, ofwel kwam ik ze brengen aan huis.”

Schoenen thuis passen

Katrien kreeg de vraag voor een specifiek model en nam dan enkele maten mee. “Of ze stuurden foto van een kleedje door en vroege dan wat schoenen mee te brengen die erbij pasten. Ik zette de schoenen aan de deur, de mensen pasten ze in hun huiskamer terwijl ik in de auto aan het wachten was. Dan vroegen ze wat ik ervan vond en gaf ik advies. Dat werd geapprecieerd.”

Ze denkt dat de huis-aan-huisleveringen een blijvertje zullen zijn als de coronacrisis voorbij is. “Al blijft een winkel toch wel nog altijd nodig. Ik wil het er wel bij doen, de thuislevering, op afspraak. Bijvoorbeeld voor mensen die niet meer goed te been zijn. Of voor mensen die overdag geen tijd hebben om te shoppen, of voor de mensen in een rusthuis”, zegt ze.

Geen funshopping

De komst van het coronavirus zet deze lokale handelaar aan om een webshop op poten te zetten en dus de huis-aan-huisleveringen, maar ze kijkt vooral uit naar de heropening van de winkel komende maandag 11 mei. Om die heropening veilig te laten verlopen, is er goed nagedacht. “Funshopping zal er niet zijn, maar ik wil dat mensen wel functioneel kunnen shoppen. Normaal gezien staan alle schoenen in de etalage mooi uitgestald, maar nu heb ik alles op een rij gezet. Niet mooi, maar functioneel. Zo kunnen de mensen van buiten kijken wat ze willen. Overal staan kaartjes bij met het merk, de prijs en de bestelcode. Door de vitrine kunnen ze kiezen. Dan mogen ze mij bellen of mailen wat ze graag passen. Dat zet ik dan klaar voor hen”, zegt ze. Je kan natuurlijk ook gewoon binnenstappen. “Al zal er maar plaats zijn voor twee personen”, zegt Katrien.