Lokale charmezangers op de planken voor goede doel Koen Moreau

24 november 2019

09u41 0 Aalst Twee streekgenoten staan op zaterdag 30 november op de planken in de Sint-Annazaal in Aalst.

Ledenaar Chris Moran en Aalsternaar Dean Megan verzorgen er vanaf 19 uur een concert, onder begeleiding van de Bounce Big Band en met gastoptredens van Oliver Smeyers en Ron Van Praag, ten voordele van speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop. Voor een VIP-kaart betaal je 40 euro. Aan de kassa bedraagt de prijs voor een toegangsticket 17 euro. Kaarten reserven via 0468/24.74.84 of www.facebook.com/megenomoran.