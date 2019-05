Lokaalmarkt weert alle plastic zakjes vanaf 1 juni Rutger Lievens

27 mei 2019

17u24 0 Aalst Geen plastic zakjes meer op de Lokaalmarkt in De Genarmerie in Aalst. Vanaf 1 juni weert Lokaalmarkt Aalst alle plastic zakjes. “Ze worden vervangen door bioplastic zakjes. Die zijn afkomstig van hernieuwbare grondstoffen en 100 % thuis composteerbaar. Natuurlijk is het nog beter als mensen zelf een herbruikbare zak van thuis meebrengen”, zegt de organisator van Lokaalmarkt Aalst.

Lokaalmarkt is een wekelijkse en overdekte boerenmarkt op vrijdagmiddag in De Gendarmerie in Aalst. Op Lokaalmarkt koop je rechtstreeks van boeren en producenten uit de streek. Er is ook een bar met terras en kinderatelier.

“We werken van bij het begin al heel milieubewust”, zegt Ewoud Van der Poorten, samen met Joachim Rummens markverantwoordelijke van Lokaalmarkt Aalst. “Onze boeren dragen zorg voor de natuur. En onze producten komen van dichtbij. Zo sparen we veel kilometers en dus ook veel uitlaatgassen uit.”

Ook om het gebruik van plastic zo veel mogelijk te beperken, doet Lokaalmarkt al grote inspanningen. “Je vindt bij ons geen omverpakking – verpakking van producten die al verpakt zijn. Onze groenten en fruit liggen los in bakken. Onze vleeswaren zitten niet in een harde plastic. En ons bestek, dat klanten gebruiken om ter plaatse een hapje te eten, wassen we nadien gewoon af.”

Vanaf 1 juni gaat Lokaalmarkt nog een stap verder. De markt bant dan ook plastic zakken. Ze worden vervangen door bioplastic zakjes. Die zijn afkomstig van hernieuwbare grondstoffen en 100 % thuis composteerbaar.

“Natuurlijk is het nog beter als mensen zelf een herbruikbare zak van thuis meebrengen”, aldus nog Van der Poorten. “We doen daarom een oproep naar al onze klanten. Al komen er vandaag al heel wat met een herbruiktare tas naar de markt. Zo pakken we samen echt het milieuprobleem aan.”

Lokaalmarkt Aalst vindt elke vrijdagmiddag van 15 tot 19 uur plaats in De Gendarmerie. Meer info op www.lokaalmarkt.be.