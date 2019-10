Lokaalmarkt in De Gendarmerie stopt ermee Rutger Lievens

11 oktober 2019

14u06 0 Aalst Lokaalmarkt Aalst in De Gendarmerie stopt ermee op het einde van de maand.

Wekelijks is er een boerenmarkt op vrijdag in De Gendarmerie in de Denderstraat in Aalst. Eind deze maand stopt de markt ermee. “Lokaalmarkt Aalst stopt ermee op 25 oktober door een terugvallende verkoop”, dat meldt De Gendarmerie. “De Gendarmerie bedankt de organisatie voor de toffe marktmomenten en superlekkere producten. Van bij het begin was Lokaalmarkt dé trekpleister van De Gendarmerie. Waarvoor dank! Kom dus zeker nog eens langs op de laatste markten om te genieten van (h)eerlijke lokale producten! Ondertussen zoekt De Gendarmerie verder naar een nieuwe tijdelijke invulling voor de markthal. Wordt vervolgd!”